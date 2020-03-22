«Если «Лацио» хочет скудетто, пусть получит». Президент «Брешии» требует досрочно завершить сезон

Президент «Брешии» Массимо Челлино настаивает на досрочном завершении чемпионата Италии-2019/20 из-за эпидемии коронавируса. Матчи серии A, как и большинства других спортивных соревнований были отложены. В Италии из-за рекордного количества смертей из-за коронавируса введен карантин.

— Не будьте глупцами, как можно продолжать сезон? — цитирует Football Italia Челлино. — Я думаю только о следующем розыгрыше. Кубок Италии, скудетто... Если Клаудио Лотито (владелец «Лацио») хочет скудетто, пусть получит. Он убежден, что его команда непобедима, пусть продолжает верить. Как мы можем сидеть и говорить о серии A, когда на пороге чума? Мне сейчас наплевать на футбол.

Жизнь важнее. Мы не можем играть в этом сезоне. Некоторые не понимают, что происходит, и эти люди страшнее вируса. Я не верю в чудеса, давайте остановимся. нужно быть реалистами, люди. Это чума.

После 25-26 сыгранных туров в серии A «Брешиа» занимает последнее место в таблице. «Лацио» идет вторым, на 1 очко отставая от «Ювентуса».

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