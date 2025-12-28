Эль-Шаарави: «Цель «Ромы» — квалифицироваться в Лигу чемпионов»
Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави рассказал о целях команды в сезоне-2025/26.
«Цель команды — квалифицироваться в Лигу чемпионов, потому что «Рома» давно не играла в этом турнире. Затем попытаться пройти как можно дальше в Лиге Европы. И, конечно же, в Кубке Италии. Лично для меня цель — стараться играть стабильно, стараться помогать команде и делать все возможное.
Гасперини (главный тренер Джанпьеро Гасперини — прим.) очень требовательный тренер, великий мастер футбола. Он выжимает из тебя все до предела и даже больше. Его работу видно в тренировках на протяжении сезона и в матчах, во вторых таймах. Он требует большой интенсивности и агрессии, но мы следуем за ним. Мы хорошо начали сезон, мы на верном пути», — цитирует 33-летнего итальянца пресс-служба Серии А.
В сезоне-2025/26 Эль-Шаарави в 15 матчах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 30 очками после 16 матчей.
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|Интер
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2
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3
|Рома
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4
|Комо
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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7
|Аталанта
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8
|Болонья
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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|0
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Торино
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|0-0
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13
|Парма
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|0
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|0-0
|0
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14
|Кальяри
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
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|0-0
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16
|Дженоа
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|0-0
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17
|Лечче
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|0-0
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18
|Венеция
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|0-0
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19
|Фрозиноне
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|0-0
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20
|Монца
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|0-0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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