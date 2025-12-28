Эль-Шаарави: «Цель «Ромы» — квалифицироваться в Лигу чемпионов»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави рассказал о целях команды в сезоне-2025/26.

«Цель команды — квалифицироваться в Лигу чемпионов, потому что «Рома» давно не играла в этом турнире. Затем попытаться пройти как можно дальше в Лиге Европы. И, конечно же, в Кубке Италии. Лично для меня цель — стараться играть стабильно, стараться помогать команде и делать все возможное.

Гасперини (главный тренер Джанпьеро Гасперини — прим.) очень требовательный тренер, великий мастер футбола. Он выжимает из тебя все до предела и даже больше. Его работу видно в тренировках на протяжении сезона и в матчах, во вторых таймах. Он требует большой интенсивности и агрессии, но мы следуем за ним. Мы хорошо начали сезон, мы на верном пути», — цитирует 33-летнего итальянца пресс-служба Серии А.

В сезоне-2025/26 Эль-Шаарави в 15 матчах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 30 очками после 16 матчей.