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28 декабря 2025, 02:44

Эль-Шаарави: «Цель «Ромы» — квалифицироваться в Лигу чемпионов»

Павел Лопатко

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави рассказал о целях команды в сезоне-2025/26.

«Цель команды — квалифицироваться в Лигу чемпионов, потому что «Рома» давно не играла в этом турнире. Затем попытаться пройти как можно дальше в Лиге Европы. И, конечно же, в Кубке Италии. Лично для меня цель — стараться играть стабильно, стараться помогать команде и делать все возможное.

Гасперини (главный тренер Джанпьеро Гасперини — прим.) очень требовательный тренер, великий мастер футбола. Он выжимает из тебя все до предела и даже больше. Его работу видно в тренировках на протяжении сезона и в матчах, во вторых таймах. Он требует большой интенсивности и агрессии, но мы следуем за ним. Мы хорошо начали сезон, мы на верном пути», — цитирует 33-летнего итальянца пресс-служба Серии А.

В сезоне-2025/26 Эль-Шаарави в 15 матчах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 30 очками после 16 матчей.

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Стефан Эль-Шаарави
ФК Рома
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 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
24.08 21:45 Рома – Фиорентина - : -
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