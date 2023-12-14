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Сегодня, 18:20

Аллегри оценил перспективы Бонуччи стать тренером

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о перспективах бывшего защитника клуба Леонардо Бонуччи, который планирует стать тренером в будущем.

«Желаю ему всего наилучшего после завершения карьеры, чем бы он не решил заниматься в будущем. Возможно, у него будут качества и возможности для того, чтобы добиться успеха в роли тренера», — сказал Аллегри на пресс-конференции.

На данный момент 36-летний итальянец выступает за «Унион», который идет на 15 месте в бундеслиге.

Леонардо Бонуччи
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
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 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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