Аллегри оценил перспективы Бонуччи стать тренером

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о перспективах бывшего защитника клуба Леонардо Бонуччи, который планирует стать тренером в будущем.

«Желаю ему всего наилучшего после завершения карьеры, чем бы он не решил заниматься в будущем. Возможно, у него будут качества и возможности для того, чтобы добиться успеха в роли тренера», — сказал Аллегри на пресс-конференции.

На данный момент 36-летний итальянец выступает за «Унион», который идет на 15 месте в бундеслиге.