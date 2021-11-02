Белотти находится в сфере интересов «Арсенала»
Форвард Андреа Белотти намерен покинуть «Торино». На 27-летнего нападающего претендует «Арсенал», сообщает Calciomercato.
В августе сообщалось, что руководство туринцев предложило Белотти новый контракт до 2025 года с зарплатой 3,2 миллиона евро. Летом в СМИ появилась информация, что «Зенит» готов заплатить за форварда сборной Италии 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Белотти провел 6 матчей в серии А, в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю