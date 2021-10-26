Миранчука признали худшим игроком «Аталанты» по итогам тура в Италии

Несколько итальянских СМИ признали полузащитника Алексея Миранчука худшим игроком «Аталанты» в матче 9-го тура итальянской серии А с «Удинезе» (1:1).

Tuttomercatoweb поставил 26-летнему россиянину оценку 5,5, что является худшим результатом наряду с еще несколькими игроками команды. Eurosport поставил 5,0 — это худший балл среди всех игроков «Аталанты». TuttoAtalanta также поставил Миранчуку 5,0, что является худшей оценкой среди футболистов команды.

Отметим, что Миранчук вышел на поле на 64-й минуте встречи, заменив Йосипа Иличича.

Напомним, ранее болельщики «Аталанты» признали Миранчука худшим игроком команды по итогам матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

В этом сезоне 26-летний россиянин провел 7 матчей за команду во всех турнирах и отдал 1 передачу.