Голландцы передумали: чемпионат возобновится 19 июня

Голландские футбольные власти изменили планы относительно чемпионата страны. Еще недавно они собирались объявить турнир недействительным или завершить его на той стадии, на которой он был прерван, и объявить «Аякс» чемпионом. При этом сообщалось, что как минимум до 1 июня ни о каких тренировках команд не может быть и речи.

Сегодня наши голландские коллеги сообщили «СЭ», что сезон все-таки планируется завершить. Предварительный план: к занятиям команды приступят 12 мая, а первые игры могут состояться 19 июня. Все они пройдут с учетом тех правил, которые летом установят власти страны. Отложены в сторону идеи о расширении высшей лиги в следующем сезоне до 20 команд.

Если же кризис, вызванный пандемией коронавируса, продолжится и через месяц, решение о возобновлении сезона будет принято в середине мая. (Александр Бобров)