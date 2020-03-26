Экс-президент «Витесса» умер из-за коронавируса

Экс-президент «Витесса» Кис Баккер умер на 77-м году жизни из-за коронавируса, сообщает De Gelderlander. Некоторое время он серьезно болел, а в субботу был госпитализирован.

Баккеер занимал различные посты в «Витессе» с 2003 года. До работы в клубе он был начальником полиции.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.