Экс-игрок «Реала» и «Алании» ни о чем не жалеет

Полузащитник «Козаккен Бойз» Ройстон Дренте рассказал, чем еще занимается помимо футбола. Команда 32-летнего хавбека выступает в третьем по значимости дивизиона чемпионата Голландии.

— Я не играл 2 года в футбол, потому что мне хотелось попробовать что-то еще, — заявил Дренте в интервью ВВС. — Я сочиняю рэп под псевдонимом Roya2Faces, но не зацикливаюсь только на этом. В моей жизни есть много чего и помимо музыки, однако она — одно из главных моих увлечений. Когда я счастлив, я слушаю музыку, когда мне плохо, я тоже слушаю музыку. Это всегда спасает меня. Сейчас я играю за клуб третьей лиги «Козаккен Бойс» и ни о чем не жалею. Я доволен тем, как все у меня сложилось.

Экс-футболист «Реала» в 2013-м году играл за «Аланию». В российской премьер-лиге Дренте провел 6 матчей, в которых забил 3 гола.