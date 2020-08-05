«Аякс» подтвердил заражения коронавирусом в клубе

Глава отдела коммуникаций «Аякса» Миел Бринкхейс подтвердил информацию о нескольких случаях заражения коронавирусной инфекцией в клубе. Ранее De Telegraaf сообщил, что 13 членов амстердамского клуба, включая футболистов, заразились коронавирусом.

Однако Бринкхейс отметил, что сейчас уже все переболели, и вируса нет ни у кого.

— Правда, что несколько игроков и членов клуба заразились коронавирусом, — цитирует De Telegraaf Бринкхейса. — Но я хочу заявить, что сейчас нет ни одного зараженного, и все футболисты, за исключением Андре Онаны, у которого небольшие проблемы с голеностопом, присутствовали на тренировке во вторник.

Сезон-2019/20 в Голландии не был доигран из-за пандемии коронавируса, чемпион не был определен.