"Жаль, что один из лучших немецких игроков последних десятилетий вот так покидает сборную". Езил - Боатенгу

Хавбек "Арсенала" Месут Езил выразил сожаление по поводу того, что защитник "Баварии" Джером Боатенг больше не будет вызываться в сборную Германии. Такое решение было принято главным тренером национальной команды Йоахимом Левом.

- Выше голову, брат! Мы пережили много особенных моментов вместе с самого начала, когда выступали за молодежные команды. Ты - настоящий друг и отличный человек как на поле, так и за его пределами. Жаль, что один из лучших немецких игроков последних десятилетий вот так покидает сборную, - написал Езил в своем Твиттере.

Chin up Bro 👊🏼 Since our very beginnings in the youth National teams we celebrated so many special moments together. You're truly a friend and a great person on and off the pitch. pic.twitter.com/lqZjQu86Ch – Mesut Özil (@MesutOzil1088) 5 марта 2019 г.

Отметим, что вместе с Боатенгом также больше не будут вызываться в сборную хавбек Томас Мюллер и защитник Матс Хуммельс. Все они становились чемпионами мира в 2014 году.

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