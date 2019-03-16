"Вольфсбург" разгромил "Фортуну", "Аугсбург" обыграл "Ганновер"

"Вольфсбург" переиграл "Фортуну" в матче 26-го тура чемпионата Германии - 5:2. В составе победителей по дублю оформили Робин Кнохе и Ваут Вегхорст, еще один гол на счету Адмира Мехмеди. В составе клуба из Дюссельдорфа забили Каан Айхан и Бенито Раман.

"Вольфсбург" набрал 42 очков и находится на 7-й строчке чемпионата Германии. "Фортуна" упала на 12-е место, имея в своем активе 31 очко.

В другом матче дня "Аугсбург" обыграл "Ганновер" - 3:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

26-й тур

"Вольфсбург" - "Фортуна Д" - 5:2 (1:1)

Голы: Каан Айхан, 30 (0:1). Мехмеди, 34 (1:1). Вегхорст, 54 (2:1). Кнохе, 57 (3:1). Вегхорст, 59 (4:1). Раман, 65 (4:2). Вегхорст, 88 (5:2).

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон (Удуокхай, 84), Герхардт, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Брекало (Клаус, 68), Мехмеди (Штеффен, 80), Вегхорст.

"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан, Боджек (Усами, 78), Циммерманн, Штегер, Баркок (Кенан Караман, 61), Хеннингс, Раман, Лукебакио (Соботтка, 78).

Предупреждения: Гилавоги, 9. Лукебакио, 16.

Судья: Данкерт (Германия).

16 марта. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1



26-й тур



"Аугсбург" - "Ганновер-96" - 3:1 (0:1)



Голы: Вейдандт, 8 (0:1). Кордова, 65 (1:1). Шмид, 78 (2:1). Хан, 86 (3:1).

"Аугсбург": Кобель, Макс, Дансо, Байер, Ку Джа Чхоль (Гауэлеув, 87), Шмид, Чи Дон Вон, Хедира, Хан, Финнбогасон (Кордова, 59), Рихтер (Ф.Йенсен, 90+1).

"Ганновер-96": Эссер, Альборнос, Зорг, Виммер, Антон, Мюллер (Уоллас, 66), Бакалорц, Харагути, Майна (Муслия, 80), Жонатас, Вейдандт (Бек, 76).

Предупреждения: Эссер, 31. Жонатас, 35. Хан, 39. Бакалорц, 80. Бек, 90+1.

Судья: Грефе (Германия).

16 марта. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".

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