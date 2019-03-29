СМИ: Моуринью может возглавить "Баварию"

Бывший главный тренер "Интера", "Реала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Баварию". Как утверждает Footmercato, 56-летний специалист рассматривается руководством мюнхенского клуба в качестве замены Нико Ковачу, который руководит "красными" с лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что Моуринью мог вернуться в "Реал". Однако пост главного тренера "сливочных" вновь занял Зинедин Зидан.

Последним местом работы Моуринью был "МЮ". При нем "красные дьяволы" выиграли Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. Португалец был уволен из манчестерского клуба 18 декабря после поражения от "Ливерпуля" (3:1) в матче 17-го тура премьер-лиги.

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