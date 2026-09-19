Кейн: «Судьба «Золотого мяча» не в моих руках»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн после победы над «Унионом» (7:0) в матче 4-го тура чемпионата Германии отметил, что не думает о «Золотом мяче».

«Я не хочу много говорить о себе. Я говорю на поле! Каждый человек индивидуален. У Ламина Ямаля был отличный сезон, у Микаэля Олисе тоже... Судьба «Золотого мяча» не в моих руках», — приводит ActuFoot слова Кейна.

8 сентября журнал France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч» — 2026. Церемония вручения премии состоится 26 октября в Лондоне.