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Кейн: «Судьба «Золотого мяча» не в моих руках»

Евгений Козинов
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото AFP

Нападающий «Баварии» Харри Кейн после победы над «Унионом» (7:0) в матче 4-го тура чемпионата Германии отметил, что не думает о «Золотом мяче».

«Я не хочу много говорить о себе. Я говорю на поле! Каждый человек индивидуален. У Ламина Ямаля был отличный сезон, у Микаэля Олисе тоже... Судьба «Золотого мяча» не в моих руках», — приводит ActuFoot слова Кейна.

8 сентября журнал France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч» — 2026. Церемония вручения премии состоится 26 октября в Лондоне.

Лионель Месси.С Месси, но без Роналду и Рафиньи. France Football опубликовал список претендентов на «Золотой мяч»
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Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 4 4 0 0 9-2 12
2
 Бавария 4 3 1 0 14-2 10
3
 Фрайбург 4 3 1 0 12-3 10
4
 Аугсбург 4 2 1 1 11-6 7
5
 Байер 4 2 1 1 10-5 7
6
 Майнц 4 2 1 1 10-6 7
7
 Эльферсберг 4 2 1 1 8-7 7
8
 Вердер 4 2 1 1 8-8 7
9
 РБ Лейпциг 4 2 0 2 9-5 6
10
 Айнтрахт Ф 4 1 2 1 9-10 5
11
 Шальке 4 1 2 1 3-4 5
12
 Падерборн 4 1 1 2 3-5 4
13
 Кельн 4 1 1 2 6-9 4
14
 Хоффенхайм 4 1 0 3 7-10 3
15
 Штутгарт 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гамбург 4 1 0 3 2-13 3
17
 Унион Б 4 0 1 3 4-17 1
18
 Боруссия М 4 0 0 4 6-16 0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.10 21:30 Боруссия Д – Вердер - : -
10.10 16:30 Аугсбург – Бавария - : -
10.10 16:30 Хоффенхайм – Гамбург - : -
10.10 16:30 Майнц – Байер - : -
10.10 16:30 Падерборн – Штутгарт - : -
10.10 16:30 Унион Б – Эльферсберг - : -
10.10 19:30 РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф - : -
11.10 16:30 Кельн – Боруссия М - : -
11.10 18:30 Фрайбург – Шальке - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 4
Юито Судзуки
Юито Судзуки

Фрайбург

 4
Филлип Тиц
Филлип Тиц

Майнц

 4
П
Шеральдо Беккер
Шеральдо Беккер

Майнц

 3
Маттиас Гинтер
Маттиас Гинтер

Фрайбург

 3
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 3
И К Ж
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Рон Шалленберг
Рон Шалленберг

Шальке-04

 2 1 0
Тим Кляйндинст
Тим Кляйндинст

Боруссия М

 3 0 0
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