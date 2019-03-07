Ковач - о позиции Лева по Мюллеру, Боатенгу и Хуммельсу: "Парни были расстроены, потому что 29-30 лет - это не так много"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач высказался по поводу решения главного тренера сборной Германии Йоахима Лева больше не вызывать в национальную команду игроков мюнхенского клуба Томаса Мюллера, Джерома Боатенга и Матса Хуммельса. По его словам, игроки разочарованы, но будут играть на прежнем уровне.

– Я не хочу комментировать выбор Йоги Лева, потому что это его работа. Томас, Матс и Жером были очень расстроены, потому что 29-30 лет, – это не так много. Это состояние у парней прошло, они вернулись и снова будут играть, – приводит пресс-служба клуба слова Ковача.

Томас Мюллер (100 матчей), Матс Хуммельс (70) и Джером Боатенг (76) в общей сложности провели 246 матчей за сборную Германии. Они внесли большой вклад в невероятно успешную декаду Бундестим, ознаменованную победой на чемпионате мира 2014 года. "Бавария" относится с огромным уважением к спортивным заслугам Томаса, Матса и Джерома перед национальной сборной и немецким футболом, – говорится в заявлении.

В текущем сезоне 29-летний Мюллер провел 38 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. 30-летний Хуммельс принял участие в 26 встречах, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевым пасом. 30-летний Боатенг провел 24 матча и отметился 1 результативной передачей.

🗣 #Kovac zu @esmuellert_, @matshummels & @JB17Official: "Ich weiß, dass meine Spieler enttäuscht waren – gerade wegen der Endgültigkeit. Mit 29 bzw. 30 als altes Eisen bezeichnet zu werden ist nicht richtig." pic.twitter.com/dBdZpO4YQK – FC Bayern München (@FCBayern) 7 марта 2019 г.

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