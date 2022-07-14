Кавазашвили: «Переход Крала в «Шальке» не потеря для «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на подписание Алексом Кралом контракта с «Шальке».

«Не думаю, что это какая-либо потеря для «Спартака». «Шальке» — не такая уж и супер-пупер команда для того, чтобы сожалеть. Этот переход не говорит о том, что «Спартак» должен радоваться, отпустив своего игрока, так как тот достоен играть в супер клубе. Нет, конечно. Помню, как он ушел, нелестно отозвавшись о «Спартаке». Мне было немножко обидно. А так, футболист есть футболист. Они разные по характеру, но все профессионалы. Пожелаю ему успехов», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Шальке» объявил о подписании контракта с полузащитником «Спартака» Алексом Кралом на один год.

В начале июля 24-летний чех воспользовался правом приостановки контракта с московским клубом до конца сезона-2022/23. Футболист проведет сезон в немецкой команде и будет выступать за нее под 30-м номером.