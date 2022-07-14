Кавазашвили: «Переход Крала в «Шальке» не потеря для «Спартака»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на подписание Алексом Кралом контракта с «Шальке».
«Не думаю, что это какая-либо потеря для «Спартака». «Шальке» — не такая уж и супер-пупер команда для того, чтобы сожалеть. Этот переход не говорит о том, что «Спартак» должен радоваться, отпустив своего игрока, так как тот достоен играть в супер клубе. Нет, конечно. Помню, как он ушел, нелестно отозвавшись о «Спартаке». Мне было немножко обидно. А так, футболист есть футболист. Они разные по характеру, но все профессионалы. Пожелаю ему успехов», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
«Шальке» объявил о подписании контракта с полузащитником «Спартака» Алексом Кралом на один год.
В начале июля 24-летний чех воспользовался правом приостановки контракта с московским клубом до конца сезона-2022/23. Футболист проведет сезон в немецкой команде и будет выступать за нее под 30-м номером.
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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3
|Байер
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Унион Б
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6
|Фрайбург
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7
|Кельн
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8
|Майнц
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9
|Хоффенхайм
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10
|Боруссия М
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|0-0
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11
|Айнтрахт Ф
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12
|Вольфсбург
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13
|Бохум
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14
|Аугсбург
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
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|0
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|0-0
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16
|Герта
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|0-0
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17
|Шальке
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|0
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|0-0
|0
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18
|Вердер
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|0-0
|0
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
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Кельн – Шальке
|- : -