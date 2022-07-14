Главный тренер «Шальке»: «Я доволен, что мы подписали Крала. Он должен будет управлять игрой команды»

Главный тренер «Шальке» Франк Крамер прокомментировал переход полузащитника «Спартака» Алекса Крала в клуб из Гельзенкирхена.

1 июля Крал приостановил контракт со «Спартаком» до конца сезона-2022/23. Сегодня, 14 июля, «Шальке» объявил, что 24-летний чех проведет предстоящий сезон в немецкой команде.

«Я знаю Алекса уже давно, еще со времен, когда он играл за молодежную сборную Чехии. Он отлично понимает игру и должен будет контролировать действия «Шальке» на поле. Крал умеет находить хорошие решения даже под давлением. Я доволен тем, что он присоединился к нам», — приводит официальный сайт «Шальке» слова Крамера.

В прошлом сезоне Крал выступал за «Вест Хэм» на правах аренды из «Спартака». Футболист принял участие в 6 матчах английской команды и не отличился результативными действиями.