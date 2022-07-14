Главный тренер «Шальке»: «Я доволен, что мы подписали Крала. Он должен будет управлять игрой команды»
Главный тренер «Шальке» Франк Крамер прокомментировал переход полузащитника «Спартака» Алекса Крала в клуб из Гельзенкирхена.
1 июля Крал приостановил контракт со «Спартаком» до конца сезона-2022/23. Сегодня, 14 июля, «Шальке» объявил, что 24-летний чех проведет предстоящий сезон в немецкой команде.
«Я знаю Алекса уже давно, еще со времен, когда он играл за молодежную сборную Чехии. Он отлично понимает игру и должен будет контролировать действия «Шальке» на поле. Крал умеет находить хорошие решения даже под давлением. Я доволен тем, что он присоединился к нам», — приводит официальный сайт «Шальке» слова Крамера.
В прошлом сезоне Крал выступал за «Вест Хэм» на правах аренды из «Спартака». Футболист принял участие в 6 матчах английской команды и не отличился результативными действиями.
|И
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|+/-
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Байер
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -