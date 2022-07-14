«Бавария» и «Атлетико» сохраняют интерес к Роналду

«Бавария» и «Атлетико» сохраняют интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает ESPN.

По информации источника, «Челси» исключает возможность приобретения 37-летнего португальца.

Ранее сообщалось, что нападающий откажется от предложения выступать за клуб из Саудовской Аравии, несмотря на предложенные ему 275 миллионов евро за два года.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.