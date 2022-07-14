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«Бавария» и «Атлетико» сохраняют интерес к Роналду

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Бавария» и «Атлетико» сохраняют интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает ESPN.

По информации источника, «Челси» исключает возможность приобретения 37-летнего португальца.

Ранее сообщалось, что нападающий откажется от предложения выступать за клуб из Саудовской Аравии, несмотря на предложенные ему 275 миллионов евро за два года.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4700726/man-united-cristiano-ronaldo-to-turn-down-275m-offer-to-join-saudi-arabian-club-sources?device=featurephone
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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