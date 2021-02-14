«Вольфсбург» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха
«Вольфсбург» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче 21-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Вольфсбург» прервал свою серию из четырех побед подряд. Команда набрала 39 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице бундеслиги.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
21-й тур
«Вольфсбург» — «Боруссия М» — 0:0
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Мбабу, Паулу Отавиу, Лакруа, Арнольд, Штеффен (Жуан Виктор, 80), Герхардт, Шлагер, Баку, Вегхорст.
«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль, Крамер, Хофманн (Эмболо, 80), Лазаро (Вольф, 70), Нойхаус, Плеа.
Предупреждения: Бенсебаини, 7. Брукс, 11. Плеа, 79. Эмболо, 85.
Судья: Штилер (Германия).
14 февраля. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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