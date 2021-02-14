«Вольфсбург» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха в матче 21-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Вольфсбург» прервал свою серию из четырех побед подряд. Команда набрала 39 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице бундеслиги.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

21-й тур

«Вольфсбург» — «Боруссия М» — 0:0

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Мбабу, Паулу Отавиу, Лакруа, Арнольд, Штеффен (Жуан Виктор, 80), Герхардт, Шлагер, Баку, Вегхорст.

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль, Крамер, Хофманн (Эмболо, 80), Лазаро (Вольф, 70), Нойхаус, Плеа.

Предупреждения: Бенсебаини, 7. Брукс, 11. Плеа, 79. Эмболо, 85.

Судья: Штилер (Германия).

14 февраля. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».