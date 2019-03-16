23:17 16 марта | Футбол — Германия

Ибишевич бросил мяч в голову Бюрки на последних минутах матча с "Боруссией". Видео

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Форвард "Герты" Ведад Ибишевич бросил мяч в голову голкипера "Боруссии" Романа Бюрки на последних минутах матча 26-го тура чемпионата Германии (2:3).

Напомним, что дортмундцы вышли вперед благодаря голу Марко Ройса в концовке встречи. Форвард берлинцев, недовольный ситуацией, во время одного из игровых эпизодов бросил мяч в голову Бюрки.

"Боруссия" набрала 60 очков и обошла в турнирной таблице Бундеслиги "Баварию", но у мюнхенцев еще игра в запасе. "Герта", в активе которой 35 очков, занимает 10 место.

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