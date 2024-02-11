«Бавария» не собирается отправлять Тухеля в отставку после поражения от «Байера»

Исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен заявил, что клуб не собирается отправлять в отставку главного тренера Томаса Тухеля после поражения от «Байера» (0:3) в матче 21-го тура чемпионата Германии.

«Ничего не изменилось. Мы знали, что матч будет тяжелым, но надо смотреть вперед. Поражение было заслуженным, но мы не сдаемся», — приводит журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг слова Дрезена.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги с 50 очками в 21 матче, отставание от лидирующего «Байера» составляет 5 очков.

Томас Тухель возглавляет мюнхенцев с марта 2023 года. Контракт 50-летнего немца с клубом действует до конца июня 2025 года.