Бывший агент Левандовски через суд требует около 9 миллионов евро

Бывший агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Цезари Кухарски подал на игрока, сообщает Der Spiegel.

Кухарски выдвигает серьезные обвинения в адрес бывшего клиента, в частности, утверждает, что Левандовски — как и его жена Анна — незаконно вывел несколько миллионов евро из совместной маркетинговой компании RL Management.

Кухарски требует около 39 миллионов польских злотых (около 9 миллионов евро) в качестве компенсации за ущерб. Левандовски сообщил, что иск еще не дошел до него.

Левандовски отрицает обвинения экс-агента. Он называет иск необоснованным и обвиняет Кухарского в шантаже.