Боатенг избежал наказания по делу о домашнем насилии

Защитник ЛАСК Джером Боатенг узнал решение по своей апелляции в деле против бывшей девушки, которая обвинила его в домашнем насилии. Приговоренный в 2021 году к штрафу в 1,8 миллиона евро, 35-летний немец повторно предстал перед мюнхенским судом в пятницу, 19 июля.

Судья Сюзанна Хеммерих постановила, что доказательств того, что чемпион мира «заведомо жестоко обращался по отношению к женщинам» недостаточно, поэтому был назначен условный штраф в размере 200 тысяч евро, который будет выплачен только в случае вынесения нового приговора.

Бывшая партнерша и мать детей игрока обвинила его в том, что он несколько раз ударил и оскорбил ее в 2018 году во время отпуска на Карибах после чемпионата мира.