Боатенг избежал наказания по делу о домашнем насилии
Защитник ЛАСК Джером Боатенг узнал решение по своей апелляции в деле против бывшей девушки, которая обвинила его в домашнем насилии. Приговоренный в 2021 году к штрафу в 1,8 миллиона евро, 35-летний немец повторно предстал перед мюнхенским судом в пятницу, 19 июля.
Судья Сюзанна Хеммерих постановила, что доказательств того, что чемпион мира «заведомо жестоко обращался по отношению к женщинам» недостаточно, поэтому был назначен условный штраф в размере 200 тысяч евро, который будет выплачен только в случае вынесения нового приговора.
Бывшая партнерша и мать детей игрока обвинила его в том, что он несколько раз ударил и оскорбил ее в 2018 году во время отпуска на Карибах после чемпионата мира.
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4
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5
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|0-0
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6
|Айнтрахт Ф
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7
|Хоффенхайм
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8
|Хайденхайм
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|0-0
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9
|Вердер
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|0
|0-0
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10
|Фрайбург
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|0-0
|0
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11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
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12
|Вольфсбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
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|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|00:00
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|00:00
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|00:00
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|00:00
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
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Вольфсбург – Бавария
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