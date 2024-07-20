В «Баварии» поделились мнением о будущем Киммиха
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль поделился мнением о будущем полузащитника команды Йозуа Киммиха.
«Мы открыты к предложениям. У Йозуа остался год контракта. Мы договорились, что поговорим с ним после отпуска», — цитирует Эберля Bild.
В минувшем сезоне Киммих провел 43 матча, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.
На Евро-2024 полузащитник оформил два голевых паса в 5 матчах за сборную Германии.
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9
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10
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12
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13
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14
|Боруссия М
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|0-0
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15
|Унион Б
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|0-0
|0
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16
|Бохум
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|0-0
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17
|Ст-Паули
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|0
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18
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|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|00:00
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
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Вольфсбург – Бавария
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