В «Баварии» поделились мнением о будущем Киммиха

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль поделился мнением о будущем полузащитника команды Йозуа Киммиха.

«Мы открыты к предложениям. У Йозуа остался год контракта. Мы договорились, что поговорим с ним после отпуска», — цитирует Эберля Bild.

В минувшем сезоне Киммих провел 43 матча, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.

На Евро-2024 полузащитник оформил два голевых паса в 5 матчах за сборную Германии.