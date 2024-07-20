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В «Баварии» поделились мнением о будущем Киммиха

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль поделился мнением о будущем полузащитника команды Йозуа Киммиха.

«Мы открыты к предложениям. У Йозуа остался год контракта. Мы договорились, что поговорим с ним после отпуска», — цитирует Эберля Bild.

В минувшем сезоне Киммих провел 43 матча, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.

На Евро-2024 полузащитник оформил два голевых паса в 5 матчах за сборную Германии.

Йозуа Киммих
ФК Бавария
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