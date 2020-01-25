«Бавария» разгромила «Шальке» и приблизилась на расстояние одного очка к лидеру бундеслиги

В матче 19-го тура чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Шальке» со счетом 5:0. Эта победа позволила мюнхенцам приблизиться к лидирующему в бундеслиге «Лейпцигу» на расстояние одного очка.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

19-й тур

«Бавария» — «Шальке» — 5:0 (2:0)

Голы: Левандовски, 6 (1:0). Мюллер, 45+2 (2:0). Горецка, 50 (3:0). Тиагу Алькантара, 58 (4:0). Гнабри, 89 (5:0).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Мюллер, Перишич (Гнабри, 68), Тиагу Алькантара (Коутинью, 62), Горецка (Толиссо, 78), Дэйвис, Левандовски.

«Шальке»: Шуберт, Очипка, Настасич, Кенни, Озан Кабак, Калиджури, Грегорич (Бужеллаб, 57), Маскарель, Сердар, Харит, Матондо (Кутуджу, 57. Маккенни, 80).

Судья: Грефе (Германия).

25 января. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».