"Бавария" - первая команда чемпионата Германии, забившая 4000 голов

"Бавария" разгромила "Боруссию" из Менхенгладбаха в матче 24-го тура чемпионата Германии - 5:1.
Действующие чемпионы Германии достигли отметки в 4000 голов в Бундеслиге. Мюнхенцы стали первым клубом в истории чемпионата, который добился подобного достижения.
"Бавария" набрала 54 очка и сравнялась по очкам с дортмундской "Боруссией". "Боруссия" из Гладбаха упала на четвертую строчку, имея в своем активе 43 очка.
4000 - Der @FCBayern erzielt als erstes Team 4000 Tore in der Bundesliga. Meilenstein. #BMGFCB pic.twitter.com/pWGQnndA3N– OptaFranz (@OptaFranz) 2 марта 2019 г.
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