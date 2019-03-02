"Бавария" - первая команда чемпионата Германии, забившая 4000 голов

"Бавария" разгромила "Боруссию" из Менхенгладбаха в матче 24-го тура чемпионата Германии - 5:1.

Действующие чемпионы Германии достигли отметки в 4000 голов в Бундеслиге. Мюнхенцы стали первым клубом в истории чемпионата, который добился подобного достижения.

"Бавария" набрала 54 очка и сравнялась по очкам с дортмундской "Боруссией". "Боруссия" из Гладбаха упала на четвертую строчку, имея в своем активе 43 очка.

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