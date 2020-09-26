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Агент Алабы выбивает у «Баварии» высокую зарплату для защитника

06:09

«Бавария» продолжает переговоры с защитником Давидом Алабой? о продлении контракта. По информации The Athletic, клуб предложил зарплату в 320 тысяч евро в неделю, но агент игрока хочет не менее 440 тысяч в неделю.

Контракт 28-летнего австрийца истекает летом следующего года. Ранее сообщалось, что он хочет зарабатывать в «Баварии» 25 миллионов евро в год. Его агентом является Пини Захави.

В прошедшем сезоне Алаба провел 42 матча за «Баварию», забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

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