Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Урала» на контрольный матч на сборах в ОАЭ.

«Зенит»: Одоевский — Сутормин, Ловрен, Хотулев, Сантос, Барриос, Вендел, Маклом, Кузяев, Мостовой, Амзун.

«Урал»: Помазун — Рыков, Герасимов, Кулаков, Калинин, Мишкич, Йовичич, Ибрахимай, Погребняк, Бикфалви.

Встреча начнется в 11.00 (мск). Команды проведут три тайма по 40 минут вместо двух по 45.

После первой части сезона «Зенит» лидирует в Тинькофф РПЛ с 41 очком, «Урал» занимает 12-е место (21 очко).