Винисиус Жуниор: «Сейчас мне нужна уверенность»

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор после победы над Австралией (4:2) в товарищеском матче отметил, что ему нужна уверенность. 26-летний бразилец в этой встрече реализовал пенальти.

«Мои партнеры по команде знают, что сейчас мне нужна уверенность. Проиграть чемпионат мира было тяжело, с этим трудно смириться, а возвращение после такого никогда не бывает легким», — приводит Globo Esporte слова Винисиуса.

Сборные Бразилии и Австралии также встречались 25 сентября — та игра завершилась ничьей со счетом 1:1.