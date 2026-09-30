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Винисиус Жуниор: «Сейчас мне нужна уверенность»

Евгений Козинов
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор после победы над Австралией (4:2) в товарищеском матче отметил, что ему нужна уверенность. 26-летний бразилец в этой встрече реализовал пенальти.

«Мои партнеры по команде знают, что сейчас мне нужна уверенность. Проиграть чемпионат мира было тяжело, с этим трудно смириться, а возвращение после такого никогда не бывает легким», — приводит Globo Esporte слова Винисиуса.

Сборные Бразилии и Австралии также встречались 25 сентября — та игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

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Винисиус Жуниор
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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