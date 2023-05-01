Семшов о ретро-матче: «Такие игры нужны для фанатов»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» высказался об игре под руководством Валерия Газзаева в ретро-матче Победа между «Спартаком» и «Динамо» (2:0).

Семшов играл в составе бело-голубых.

«Это прекрасно. Но опять же я у него играл в сборной, против. С партнерами практически всеми встречались в молодежной сборной, в национальной. В одной команде только если с Ромащенко, Алдониным. Прекрасно вспомнить те времена, пообщаться. Незабываемые ощущения были, когда мы посетили Мамаев курган. Болельщики поддерживали нас. Думаю, такие матчи нужны для фанатов прежде всего и также для нас, чтобы мы не забывали друг друга. Ведь мы все в делах, не так часто созваниваемся и встречаемся», — сказал Семшов.

Состав хозяев был сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли ветераны красно-белых. Команды сыграли два тайма по 30 минут.