Депай стал лучшим исполнителем штрафных сборной Голландии за 50 лет

Сборная Голландии сыграла вничью с Шотландией в товарищеском матче (2:2). В составе голландцев дублем отметился нападающий «Лиона» Мемфис Депай.

Один из голов 27-летний голландец забил со штрафного. Как сообщает Opta, Депай забил уже четыре гола со штрафного за сборную Голландии. Это больше, чем у любого другого игрока с начала чемпионата мира 1974 года.

4 — @Memphis has scored four direct free-kick goals for @OnsOranje, more than any other player since the start of the 1974 World Cup. Specialist. pic.twitter.com/B4dDJAG1mF — OptaJohan (@OptaJohan) June 2, 2021

Депай с 2013 года выступает за сборную Голландии. Всего на его счету 62 матча за национальную команду и 23 гола.