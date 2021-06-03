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Депай стал лучшим исполнителем штрафных сборной Голландии за 50 лет

07:38
2 июня. Голландия — Шотландия — 2:2. Мемфис Депай. Фото Twitter
2 июня. Голландия — Шотландия — 2:2. Мемфис Депай. Фото Twitter
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Сборная Голландии сыграла вничью с Шотландией в товарищеском матче (2:2). В составе голландцев дублем отметился нападающий «Лиона» Мемфис Депай.

Один из голов 27-летний голландец забил со штрафного. Как сообщает Opta, Депай забил уже четыре гола со штрафного за сборную Голландии. Это больше, чем у любого другого игрока с начала чемпионата мира 1974 года.

Депай с 2013 года выступает за сборную Голландии. Всего на его счету 62 матча за национальную команду и 23 гола.

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