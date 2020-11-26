Виллаш-Боаш предложил навсегда вывести из обращения номер, под которым играл Марадона

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш предложил вывести из обращения во всех турнирах номер «10», под которым выступал знаменитый футболист Диего Марадона. Легендарный аргентинец скончался от сердечного приступа 25 ноября в возрасте 60 лет.

— Новости о Марадоне — тяжелый удар, — приводит Goal.com слова Виллаш-Боаша. — Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела из обращения футболки с игровым номером «10» во всех турнирах, для всех команд. Это была бы лучшая почесть, которую мы могли бы оказать. Уход Марадоны — невероятная потеря для всего мирового футбола.

Церемония прощания с легендой футбола состоится в «Каса Росада» — президентском дворце и будет продолжаться 48 часов. Прийти смогут все желающие. Власти ожидают около миллиона человек.