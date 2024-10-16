Головин вошел в топ-5 игроков «Монако» по количеству матчей в лиге 1 в XXI веке

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в топ-5 игроком монегасков по количеству матчей в чемпионате Франции в XXI веке.

На счету 28-летнего россиянина 167 матчей, столько же у Фабиньо. На первой строчке располагается Флавио Рома (204), на втором месте Даниэль Субашич (192), на третьем — Лукас Бернарди (178), на четвертом — Гаэль Живе (177).

Головин в 167 матчах лиги 1 забил 28 голов и сделал 33 результативные передачи.