9 февраля, 05:30

«ПСЖ» впервые обыграл «Марсель» с разницей пять голов

Павел Лопатко

«ПСЖ» победил «Марсель» (5:0) в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции.

Ранее парижская команда еще никогда не обыгрывала марсельскую с разницей пять голов.

«ПСЖ» победил «Марсель» шестой раз подряд на своем поле — эта серия длится с апреля 2022 года.

5:0 — «ПСЖ» распотрошил «Марсель» в первом классико Сафонова. У Матвея десятый сухой матч в парижской карьере

В матче 8 февраля ворота «ПСЖ» защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

Парижане лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции с 51 очком после 21 встречи. «Марсель» идет на четвертом месте (39 очков после 21 матча).

«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Луис Энрике: «Мне повезло иметь трех невероятных вратарей: Шевалье, Марин и сейчас Сафонов»

Энрике — о слухах про новый контракт с «ПСЖ»: «Испанцы всегда попадают в болевую точку»
Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 4 5 73-27 76
2
 Ланс 33 21 4 8 62-35 67
3
 Лилль 33 18 7 8 52-35 61
4
 Лион 33 18 6 9 53-36 60
5
 Ренн 33 17 8 8 58-47 59
6
 Марсель 33 17 5 11 60-44 56
7
 Монако 33 16 6 11 56-49 54
8
 Страсбур 33 14 8 11 53-43 50
9
 Лорьян 33 11 12 10 48-49 45
10
 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11
 Париж 33 10 11 12 45-49 41
12
 Брест 33 10 8 15 42-54 38
13
 Анже 33 9 8 16 28-47 35
14
 Гавр 33 6 14 13 30-44 32
15
 Осер 33 7 10 16 32-44 31
16
 Ницца 33 7 10 16 37-60 31
17
 Нант 33 5 8 20 29-52 23
18
 Метц 33 3 7 23 32-76 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.05 22:00 Брест – Анже - : -
17.05 22:00 Лилль – Осер - : -
17.05 22:00 Лорьян – Гавр - : -
17.05 22:00 Лион – Ланс - : -
17.05 22:00 Марсель – Ренн - : -
17.05 22:00 Нант – Тулуза - : -
17.05 22:00 Ницца – Метц - : -
17.05 22:00 Париж – ПСЖ - : -
17.05 22:00 Страсбур – Монако - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 20
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 16
П
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 9
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 9
Усман Дембеле
Усман Дембеле

ПСЖ

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 22 2 5
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 24 2 4
Аруна Санганте
Аруна Санганте

Гавр

 27 2 4
