«ПСЖ» впервые обыграл «Марсель» с разницей пять голов
«ПСЖ» победил «Марсель» (5:0) в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции.
Ранее парижская команда еще никогда не обыгрывала марсельскую с разницей пять голов.
«ПСЖ» победил «Марсель» шестой раз подряд на своем поле — эта серия длится с апреля 2022 года.
В матче 8 февраля ворота «ПСЖ» защищал российский вратарь Матвей Сафонов.
Парижане лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции с 51 очком после 21 встречи. «Марсель» идет на четвертом месте (39 очков после 21 матча).
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|24
|4
|5
|73-27
|76
|
2
|Ланс
|33
|21
|4
|8
|62-35
|67
|
3
|Лилль
|33
|18
|7
|8
|52-35
|61
|
4
|Лион
|33
|18
|6
|9
|53-36
|60
|
5
|Ренн
|33
|17
|8
|8
|58-47
|59
|
6
|Марсель
|33
|17
|5
|11
|60-44
|56
|
7
|Монако
|33
|16
|6
|11
|56-49
|54
|
8
|Страсбур
|33
|14
|8
|11
|53-43
|50
|
9
|Лорьян
|33
|11
|12
|10
|48-49
|45
|
10
|Тулуза
|33
|12
|8
|13
|47-46
|44
|
11
|Париж
|33
|10
|11
|12
|45-49
|41
|
12
|Брест
|33
|10
|8
|15
|42-54
|38
|
13
|Анже
|33
|9
|8
|16
|28-47
|35
|
14
|Гавр
|33
|6
|14
|13
|30-44
|32
|
15
|Осер
|33
|7
|10
|16
|32-44
|31
|
16
|Ницца
|33
|7
|10
|16
|37-60
|31
|
17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|
18
|Метц
|33
|3
|7
|23
|32-76
|16
Результаты / календарь
|17.05
|22:00
|Брест – Анже
|- : -
|17.05
|22:00
|Лилль – Осер
|- : -
|17.05
|22:00
|Лорьян – Гавр
|- : -
|17.05
|22:00
|Лион – Ланс
|- : -
|17.05
|22:00
|Марсель – Ренн
|- : -
|17.05
|22:00
|Нант – Тулуза
|- : -
|17.05
|22:00
|Ницца – Метц
|- : -
|17.05
|22:00
|Париж – ПСЖ
|- : -
|17.05
|22:00
|Страсбур – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|20
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|16
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|16
|П
|
|
Людовик Айорк
Брест
|9
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|9
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|22
|2
|5
|
|
Исмаэль Дукуре
Страсбур
|24
|2
|4
|
|
Аруна Санганте
Гавр
|27
|2
|4
