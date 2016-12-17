"ПСЖ" проиграл "Генгаму"

"ПСЖ" в 18-м туре чемпионата Франции уступил на выезде "Генгаму" со счетом 1:2. Голы в составе хозяев забили Янни Салибюр и Нилл Де Пов. Для парижан это третий матч подряд в Лиге 1, в котором команда не может одержать победу.

Чемпионат Франции

Лига 1

18-й тур

"Генгам" - "ПСЖ" - 2:1 (0:0)

Голы: Салибюр, 66 (1:0). Де Пов, 70 (2:0). Кавани, 80 (2:1).

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Марсал, Икоко, Салибюр, Диалло, До, Коко, Бриан, Де Пов (Дидо, 79).

"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва, Орье, Кюрзава, Маркиньюс, Тиагу Мотта (Крыховяк, 46), Матюиди, Верратти, Нкунку (Огюстен, 72), Кавани, Ди Мария (Лукас, 62).

Судья: Фортель.