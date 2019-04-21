"ПСЖ" - "Монако": Паредес и Головин сыграют с первых минут

Стали известны составы "ПСЖ" и "Монако" на матч чемпионата Франции. С первых минут в составе парижан появится экс-хавбек "Зенита" Леандро Паредес и игрок сборной России Александр Головин.

"ПСЖ" уже досрочно оформил чемпионский титул. Обе команды выйдут на матч в футболках с изображением Собора Парижской Богоматери. В понедельник в соборе произошел сильный пожар.

"ПСЖ": Ареола, Кимпепбе, Керер, Маркиньюс, Дани Алвес, Кюрзава, Дагба, Верратти, Паредес, Мбаппе, Диаби.

Запасные - Буффон, Кавани, Неймар, Ди Мария, Дракслер.

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Бадьяшиль, Хенрикс, Рони Лопеш, Адриэн Силва, Головин, Фалькао, Мартинш.

Запасные - Бенальо, Раджи, Ндорам, Винисиус, Шадли, Ахолу, Силла.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" - "Монако"