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Неймар: «Меня раздражает расизм. Истории с Тайсоном и Балотелли — это неприемлемо»

08:53
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Форвард «ПСЖ» Неймар признался, что его раздражает расизм. Он вспомнил инциденты с полузащитником «Шахтера» Тайсоном и форвардом «Брешии» Марио Балотелли, которых оскорбляли болельщики по расовому признаку.

— Что меня раздражает в футболе? В частности, расизм, — сказал бразилец в интервью France Football. — Истории с Тайсоном и Дентинью или Марио Балотелли — все это неприемлемо для меня, такого не должно происходить. Хотелось бы, чтобы все болельщики, которые приходят на стадион, понимали это.

Тайсон и Дентинью подверглись оскорблениям со стороны болельщиков киевского «Динамо». Клуб обязали провести один матч при пустых трибунах, «Динамо» оспаривает это решение. Марио Балотелли оскорбили болельщики «Вероны». Команду наказали частичным закрытием трибун, а лидеру ультрас команды запрещено посещать матчи на протяжении до 30 июня 2030 года.

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