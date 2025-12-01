Нападающий «ПСЖ» Дуэ получил приз лучшему молодому игроку
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Дезире Дуэ получил приз лучшему молодому футболисту Европы за 2025 год, сообщает пресс-служба клуба.
«Для меня большая честь быть здесь, я очень счастлив. Для меня самое главное — это упорный труд и дисциплина, чтобы завоевать еще больше трофеев», — цитирует француза пресс-служба парижан.
В минувшем сезоне на счету 20-летнего футболиста 6 голов и 16 результативных передач в 61 матче.
Дуэ выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2029 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
2
|Лилль
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
3
|Ренн
|4
|3
|1
|0
|8-5
|10
|
4
|Париж
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
5
|Лион
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
6
|Страсбур
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
7
|ПСЖ
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
8
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Брест
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
10
|Ланс
|5
|1
|1
|3
|9-9
|4
|
11
|Анже
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
12
|Труа
|4
|1
|1
|2
|4-9
|4
|
13
|Марсель
|4
|1
|0
|3
|6-6
|3
|
14
|Ле Ман
|4
|0
|3
|1
|7-8
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|5-11
|3
|
16
|Гавр
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
17
|Тулуза
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
18
|Ницца
|4
|0
|2
|2
|1-5
|2
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.09
|21:45
|Монако – Ланс
|2 : 1
|19.09
|18:15
|Париж – Страсбур
|- : -
|19.09
|21:45
|Анже – Труа
|- : -
|19.09
|21:45
|Ле Ман – Лорьян
|- : -
|19.09
|21:45
|Лион – Ренн
|- : -
|19.09
|21:45
|Тулуза – Гавр
|- : -
|20.09
|16:00
|Осер – Брест
|- : -
|20.09
|18:15
|Ницца – Лилль
|- : -
|20.09
|21:45
|Марсель – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амин Гуири
Марсель
|4
|
|
Камори Думбия
Брест
|4
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|4
|П
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|3
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|
|
Флориан Товен
Ланс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|2
|1
|0
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|2
|1
|0
|
|
Христ Макоссо
Осер
|3
|1
|0
Новости
Судейство
16 сен 14:23
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