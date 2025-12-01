Нападающий «ПСЖ» Дуэ получил приз лучшему молодому игроку

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Дезире Дуэ получил приз лучшему молодому футболисту Европы за 2025 год, сообщает пресс-служба клуба.

«Для меня большая честь быть здесь, я очень счастлив. Для меня самое главное — это упорный труд и дисциплина, чтобы завоевать еще больше трофеев», — цитирует француза пресс-служба парижан.

В минувшем сезоне на счету 20-летнего футболиста 6 голов и 16 результативных передач в 61 матче.

Дуэ выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2029 года