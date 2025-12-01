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Нападающий «ПСЖ» Дуэ получил приз лучшему молодому игроку

Анастасия Пилипенко

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Дезире Дуэ получил приз лучшему молодому футболисту Европы за 2025 год, сообщает пресс-служба клуба.

«Для меня большая честь быть здесь, я очень счастлив. Для меня самое главное — это упорный труд и дисциплина, чтобы завоевать еще больше трофеев», — цитирует француза пресс-служба парижан.

В минувшем сезоне на счету 20-летнего футболиста 6 голов и 16 результативных передач в 61 матче.

Дуэ выступает за «ПСЖ» с 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2029 года

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Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Дезире Дуэ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лилль 4 3 1 0 7-2 10
3
 Ренн 4 3 1 0 8-5 10
4
 Париж 4 2 2 0 6-2 8
5
 Лион 4 2 2 0 6-2 8
6
 Страсбур 4 2 1 1 9-8 7
7
 ПСЖ 4 1 2 1 6-6 5
8
 Лорьян 4 1 2 1 4-4 5
9
 Брест 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
11
 Анже 4 1 1 2 4-5 4
12
 Труа 4 1 1 2 4-9 4
13
 Марсель 4 1 0 3 6-6 3
14
 Ле Ман 4 0 3 1 7-8 3
15
 Осер 4 1 0 3 5-11 3
16
 Гавр 4 0 2 2 2-4 2
17
 Тулуза 4 0 2 2 4-7 2
18
 Ницца 4 0 2 2 1-5 2
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34 тур
18.09 21:45 Монако – Ланс 2 : 1
19.09 18:15 Париж – Страсбур - : -
19.09 21:45 Анже – Труа - : -
19.09 21:45 Ле Ман – Лорьян - : -
19.09 21:45 Лион – Ренн - : -
19.09 21:45 Тулуза – Гавр - : -
20.09 16:00 Осер – Брест - : -
20.09 18:15 Ницца – Лилль - : -
20.09 21:45 Марсель – ПСЖ - : -
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ЖК
Г
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
Камори Думбия
Камори Думбия

Брест

 4
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 3
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 2 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 2 1 0
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 3 1 0
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