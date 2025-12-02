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2 декабря 2025, 03:55

В «Ницце» осудили нападение фанатов на Моффи и Бога

Павел Лопатко

Пресс-служба «Ниццы» опубликовала заявление клуба по поводу нападения фанатов на игроков команды.

«В воскресенье, по возвращении из Лорьяна (команда проиграла со счетом 1:3 в матче 14-го тура Лиги 1 — прим.), игроков перед тренировочным центром клуба встретила многочисленная группа болельщиков. Клуб понимает разочарование, вызванное чередой неудачных выступлений и игрой, далекой от его принципов.

Однако перегибы, допущенные во время этой встречи, неприемлемы. Несколько сотрудников клуба подверглись нападкам. «Ницца» выражает им полную поддержку и самым решительным образом осуждает эти действия», — говорится в заявлении.

Фанаты &laquo;Ниццы&raquo;.Угрозы, плевки и оскорбления. Сотни фанатов «Ниццы» напали на футболистов после очередного поражения

По данным Foot Mercato, фанаты избили нападающего Терема Моффи и полузащитника Жереми Бога. Болельщики били футболистов и плевали в них.

«Ницца» потерпела шесть поражений подряд во всех турнирах. В чемпионате Франции после 14 туров команда занимает 10-е место с 17 очками.

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ФК Ницца
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
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