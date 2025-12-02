В «Ницце» осудили нападение фанатов на Моффи и Бога
Пресс-служба «Ниццы» опубликовала заявление клуба по поводу нападения фанатов на игроков команды.
«В воскресенье, по возвращении из Лорьяна (команда проиграла со счетом 1:3 в матче 14-го тура Лиги 1 — прим.), игроков перед тренировочным центром клуба встретила многочисленная группа болельщиков. Клуб понимает разочарование, вызванное чередой неудачных выступлений и игрой, далекой от его принципов.
Однако перегибы, допущенные во время этой встречи, неприемлемы. Несколько сотрудников клуба подверглись нападкам. «Ницца» выражает им полную поддержку и самым решительным образом осуждает эти действия», — говорится в заявлении.
По данным Foot Mercato, фанаты избили нападающего Терема Моффи и полузащитника Жереми Бога. Болельщики били футболистов и плевали в них.
«Ницца» потерпела шесть поражений подряд во всех турнирах. В чемпионате Франции после 14 туров команда занимает 10-е место с 17 очками.
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2
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
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|Тулуза – Лион
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