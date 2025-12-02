В «Ницце» осудили нападение фанатов на Моффи и Бога

Пресс-служба «Ниццы» опубликовала заявление клуба по поводу нападения фанатов на игроков команды.

«В воскресенье, по возвращении из Лорьяна (команда проиграла со счетом 1:3 в матче 14-го тура Лиги 1 — прим.), игроков перед тренировочным центром клуба встретила многочисленная группа болельщиков. Клуб понимает разочарование, вызванное чередой неудачных выступлений и игрой, далекой от его принципов.

Однако перегибы, допущенные во время этой встречи, неприемлемы. Несколько сотрудников клуба подверглись нападкам. «Ницца» выражает им полную поддержку и самым решительным образом осуждает эти действия», — говорится в заявлении.

По данным Foot Mercato, фанаты избили нападающего Терема Моффи и полузащитника Жереми Бога. Болельщики били футболистов и плевали в них.

«Ницца» потерпела шесть поражений подряд во всех турнирах. В чемпионате Франции после 14 туров команда занимает 10-е место с 17 очками.