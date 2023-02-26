«Ницца» разгромила «Монако», Головин вышел на замену

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«Ницца» в гостях одержала победу над «Монако» в матче 25-го тура чемпионата Франции — 3:0.

В составе победителей отметились Кепрен Тюрам, а также дубль оформил Терем Моффи.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 46-й минуте матча.

«Ницца» располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 41 очко за 25 матчей.

«Монако» занимает 3-е место с 50 очками за 25 игр.