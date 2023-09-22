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Сегодня, 09:12

Месси рассказал, где хранит «Золотые мячи»

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «Интер Майми» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, где хранит «Золотые мячи» и прочие индивидуальные награды.

«Все, что у меня есть, находится в Барселоне в моем музее. Там «Золотые мячи», золотые бутсы, футболки и все остальное», — цитирует аргентинца As.

За карьеру 36-летний Месси выиграл 7 раз становился обладателем «Золотого мяча».

В этом сезоне форвард сыграл за «Интер» в 12 матчах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее Месси назвал индивидуальные награды второстепенными. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 30 октября 2023 года.

Лионель Месси
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
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22.09 22:00
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 - : -
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Нант – Лорьян
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Брест – Лион
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Метц – Страсбур
 - : -
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
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24.09 16:00
Ланс – Тулуза
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Монпелье – Ренн
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