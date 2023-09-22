Месси рассказал, где хранит «Золотые мячи»

Нападающий «Интер Майми» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, где хранит «Золотые мячи» и прочие индивидуальные награды.

«Все, что у меня есть, находится в Барселоне в моем музее. Там «Золотые мячи», золотые бутсы, футболки и все остальное», — цитирует аргентинца As.

За карьеру 36-летний Месси выиграл 7 раз становился обладателем «Золотого мяча».

В этом сезоне форвард сыграл за «Интер» в 12 матчах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее Месси назвал индивидуальные награды второстепенными. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 30 октября 2023 года.