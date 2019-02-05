"Марсель" при пустых трибунах обыграл "Бордо"

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Франции "Марсель" обыграл "Бордо" (1:0). Из-за дисквалификации стадиона игра прошла при пустых трибунах.

На 25-й минуте после удаления Самюэля Калу гости остались в меньшинстве. На 42-й минуте ударом головой ворота гостей поразил Бубакар Камара.

"Марсель" набрал 34 очка и поднялся на седьмое место в чемпионате Франции. У "Бордо" 28 очков и 12-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

18-й тур

"Марсель" - "Бордо" - 1:0 (1:0)

Гол: Камара, 42.

"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Сансон (Сертик, 90), Лопес, Сарр, Камара, Жермен, Окампос, Нжи (Радоньич, 71).

"Бордо": Костиль, Пундже, Паблу, Кунде, Паленсия, Плашил (Башич, 71), Санкаре, Отавиу (Де Превиль, 88), Бриан, Корнелиус (Камано, 46), Калу.

Предупреждения: Сакаи, 55. Сансон, 61. Отавиу, 77. Санкаре, 89. Сертик, 90+2.

Удаление: Калу, 25.

Судья: Бризар (Франция).

5 февраля. Марсель. Стадион "Велодром".

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