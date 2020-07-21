Ковач верит в успех с «Монако»
Новый главный тренер «Монако» Нико Ковач признался, что рассчитывает на успех. Он сменил испанца Роберта Морено.
— Это масштабный проект, серьезный вызов, и нам это нравится, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Вместе с Полом и Олегом, а также со всеми футболистами, мы выложимся на 100 процентов. Нам не терпится приступить к работе, и, надеюсь, нас ждет светлое будущее.
Я рад начать новый этап в новой стране. Это уже четвертая страна на моем карьерном пути. Мне нравится «Монако», и я думаю, что это правильное место и верный проект для меня.
Всегда неприятно, когда кому-то нужно покинуть клуб. Я надеюсь, что Роберт Морено в скором времени сможет найти новый клуб. Я желаю ему, его штабу и семье всего наилучшего в дальнейшем.
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