Ковач верит в успех с «Монако»

Новый главный тренер «Монако» Нико Ковач признался, что рассчитывает на успех. Он сменил испанца Роберта Морено.

— Это масштабный проект, серьезный вызов, и нам это нравится, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Вместе с Полом и Олегом, а также со всеми футболистами, мы выложимся на 100 процентов. Нам не терпится приступить к работе, и, надеюсь, нас ждет светлое будущее.

Я рад начать новый этап в новой стране. Это уже четвертая страна на моем карьерном пути. Мне нравится «Монако», и я думаю, что это правильное место и верный проект для меня.

Всегда неприятно, когда кому-то нужно покинуть клуб. Я надеюсь, что Роберт Морено в скором времени сможет найти новый клуб. Я желаю ему, его штабу и семье всего наилучшего в дальнейшем.