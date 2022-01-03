«Фиорентина» объявила о переходе Иконе из «Лилля»

«Фиорентина» на официальном сайте сообщила о переходе полузащитника Жонатана Иконе из «Лилля». Игрок подписал контракт с итальянской командой до 2026 года.

«Фиалки» заплатили за 23-летнего француза 14 миллионов евро плюс 1 миллион в качестве бонусов. Также «Лилль» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.

В этом сезоне Иконе провел 25 матчей за «Лилль», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.