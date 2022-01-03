Почеттино: «Я надеюсь, что Мбаппе останется в «ПСЖ» на долгое время»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о ситуации с контрактом форварда парижан Килиана Мбаппе.
«В футболе контрактная ситуация может повлиять на игрока, если он недостаточно заматерел. У Мбаппе такой проблемы нет, он уже достаточно зрелый футболист. Мы надеемся, что Килиан останется в клубе на долгое время. В этой ситуации решение должны принять обе стороны. Я надеюсь, что Мбаппе будет играть в этом году так же, как и в прошлом, а решение проблемы будет положительным и для него, и для нас», — приводит France24 слова Почеттино.
В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», на его счету 15 голов и 15 результативных передач. Контракт 23-летнего француза с клубом действует до конца июня 2022 года.
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Дополнительная информация:
https://www.france24.com/en/live-news/20220102-mbappe-not-affected-by-uncertain-future-says-pochettino
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