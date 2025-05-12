Дембеле признан лучшим игроком лиги 1 в сезоне-2024/25 по версии UNFP

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим игроком лиги 1 в сезоне-2024/25 по версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).

В этом сезоне в чемпионате Франции на счету 27-летнего француза 28 матчей, в которых он забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

Также UNFP вручил награды в иных категориях. Главной надеждой признан нападающий парижского клуба Дезире Дуэ, лучшим голкипером — Люка Шевалье из «Лилля», лучшим тренером — наставник парижан Луис Энрике, а лучшим французским игроком за границей — Килиан Мбаппе из «Реала».