Хакими признали лучшим африканским игроком лиги 1

Во Франции объявили обладателя приза имени Марка-Вивьена Фоэ, который присуждается самому лучшему футболисту лиги 1 из африканских стран.

В 2025 году приз выиграл защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, который помог своему клубу завоевать рекордный 13-й титул чемпионата Франции и выйти в финал Лиги чемпионов.

26-летний марокканец опередил нападающего «Ниццы» Эванна Гессана из Кот-д'Ивуара и сенегальского полузащитника Хабиба Диарра, выступающего за «Страсбур».

Хакими в чемпионате Франции в сезоне-2024/25 провел 24 матча, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.