«Марсель» сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-2022/23

«Марсель» в матче 33-го тура чемпионата Франции обыграл на выезде «Гавр» — 3:1.

Благодаря этой победе марсельцы не опустятся ниже третьего места. Таким образом, «Марсель» примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов впервые с сезона-2022/23.

В сезоне-2023/24 команда не смогла пройти квалификацию Лиги чемпионов, а в текущем сезоне не попала в еврокубки.