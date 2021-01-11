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Бывший игрок «Бастии» умер на поле в 30 лет

20:07
Кристофер Мабулу.
Кристофер Мабулу.
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Скончался бывший футболист ряда французских клубов Кристофер Мабулу. Как сообщает Twitter его бывшего клуба «Нанси», у 30-летнего конголезца случился сердечный приступ во время игры в футбол с друзьями.

Большая часть карьеры Мабулу прошла в низших лигах Франции. Кроме того, он играл в лиге 1 за «Бастию», с которой дошел до финала Кубка лиги в 2015 году, а также провел один сезон в высшей лиге Греции за «Яннину». Последним клубом в его карьере стал «Тонон Эвиан» из любительской лиги.

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