Бывший игрок «Бастии» умер на поле в 30 лет

Скончался бывший футболист ряда французских клубов Кристофер Мабулу. Как сообщает Twitter его бывшего клуба «Нанси», у 30-летнего конголезца случился сердечный приступ во время игры в футбол с друзьями.

Большая часть карьеры Мабулу прошла в низших лигах Франции. Кроме того, он играл в лиге 1 за «Бастию», с которой дошел до финала Кубка лиги в 2015 году, а также провел один сезон в высшей лиге Греции за «Яннину». Последним клубом в его карьере стал «Тонон Эвиан» из любительской лиги.