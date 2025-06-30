Президент «Спортинга» Варандас: «Есть большая вероятность, что Дьекереш уйдет»

Президент «Спортинга» Фредерико Варандас признал, что нападающий Виктор Дьекереш, скорее всего, покинет клуб этим летом.

«Если вы спросите меня сегодня, то есть большая вероятность, что Виктор уйдет. В последние несколько недель мы следили за рынком, и я видел, как такой игрок, как Субименди, который на шесть месяцев моложе Виктора, перешел в «Арсенал» за 65 миллионов евро.

Я видел, как в АПЛ продавали двух игроков — Матеуса Кунью и Мбеумо — нападающих, которые, на мой взгляд, не обладают качествами Виктора. Они были проданы примерно за 75 миллионов евро. Мы говорим об игроках в возрасте 26 лет.

Итак, учитывая требования, которые мы предъявляем к ценности Виктора, я считаю, что он может уйти, если только у него не самый плохой агент в мире. В это мне трудно поверить, потому что он один из лучших футболистов в мире», — цитирует Варандаса A Bola.

В сезоне-2024/25 Дьекереш в 52 матчах за «Спортинг» во всех турнирах забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года. Как сообщает ESPN, сумма отступных составляет 100 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 75 миллионов евро.