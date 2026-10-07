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Лионель Месси стал почетным членом клуба «Ривер Плейт»

Месси стал почетным членом клуба «Ривер Плейт»

Павел Лопатко
Лионель Месси.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил членскую карту, признающую его почетным членом клуба «Ривер Плейт», памятную табличку и особую футболку с его именем, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Церемония прошла с участием президента клуба Стефано Ди Карло. Она состоялась перед товарищеским матчем сборной Аргентины со сборной Бенина на стадионе «Монументаль», который является домашним для «Ривер Плейта». Он станет последним для Месси в национальной команде.

Месси ранее объявил, что прекращает выступления за сборную Аргентины. Вместе с национальной командой 39-летний футболист завоевал золото чемпионата мира 2022 года и серебро турнира 2026 года.

Прощальный матч Лионеля Месси за&nbsp;сборную: онлайн-трансляция игры Аргентина&nbsp;&mdash; Бенин.Прощальный матч Месси за Аргентину: онлайн-трансляция игры с Бенином

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Лионель Месси
ФК Ривер Плейт
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