Месси стал почетным членом клуба «Ривер Плейт»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил членскую карту, признающую его почетным членом клуба «Ривер Плейт», памятную табличку и особую футболку с его именем, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Церемония прошла с участием президента клуба Стефано Ди Карло. Она состоялась перед товарищеским матчем сборной Аргентины со сборной Бенина на стадионе «Монументаль», который является домашним для «Ривер Плейта». Он станет последним для Месси в национальной команде.

Месси ранее объявил, что прекращает выступления за сборную Аргентины. Вместе с национальной командой 39-летний футболист завоевал золото чемпионата мира 2022 года и серебро турнира 2026 года.